RECIBÍ EL NEWSLETTER
ministro de Trabajo

"Estamos buscando alternativas", sostuvo Castillo sobre conflicto en Conaprole; MTSS presentará propuesta

El Ministerio de Trabajo trabaja en una nueva propuesta para destrabar conflicto en sector lácteo y espera presentarla el miércoles.

juan-castillo-sobre-conflicto-lacteo

El Ministerio de Trabajo elabora una nueva propuesta para destrabar el conflicto en Conaprole. El ministro Juan Castillo aspira a que se pueda presentar el miércoles.

Luego de comunicar el cierre de Rivera, la cooperativa aseguró que "no tiene margen" para frenar esa decisión.

"Nosotros estamos buscando alternativas tanto en negociar desde ese punto de vista como negociar alternativas para los trabajadores y las trabajadoras del departamento, para ampliar algún plazo, pagar algún complemento mientras esté negociándose", dijo Castillo.

castillo dijo que buscan fortalecer cuerpos inspectivos del mtss ante niveles por debajo de lo que recomienda la oit
Seguí leyendo

Castillo dijo que buscan fortalecer cuerpos inspectivos del MTSS ante niveles por debajo de lo que recomienda la OIT

También habló sobre otros temas en discusión en el sector lácteo, con reclamos sobre el régimen horario para algunas áreas.

"El Ministerio de Trabajo va a colocar una propuesta de acercamiento el día miércoles", aseguró.

Temas de la nota

Lo más visto

video
KIYÚ-SAN JOSÉ

Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar
SERIOS INCIDENTES EN CONTROL POLICIAL

Insultos y pedreas a la Policía en Piedras Blancas: efectivo mordido por un perro, mujer detenida y moto incautada
PARO CARDÍACO

Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile
HASTA LA HORA 14.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos
barrio colón

Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía de particular

Te puede interesar

Detuvieron al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
NICARAGUA Y ARENAL GRANDE

Detuvieron al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
Niña de cinco años recibió disparo cuando estaba frente a su casa y está grave
MONTEVIDEO

Niña de cinco años recibió disparo cuando estaba frente a su casa y está grave
Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo
DESCARGO TRAS INCIDENTE

Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo

Dejá tu comentario