"Estamos buscando alternativas", sostuvo Castillo sobre conflicto en Conaprole; MTSS presentará propuesta

El Ministerio de Trabajo elabora una nueva propuesta para destrabar el conflicto en Conaprole . El ministro Juan Castillo aspira a que se pueda presentar el miércoles.

Luego de comunicar el cierre de Rivera, la cooperativa aseguró que "no tiene margen" para frenar esa decisión.

"Nosotros estamos buscando alternativas tanto en negociar desde ese punto de vista como negociar alternativas para los trabajadores y las trabajadoras del departamento, para ampliar algún plazo, pagar algún complemento mientras esté negociándose", dijo Castillo.

También habló sobre otros temas en discusión en el sector lácteo, con reclamos sobre el régimen horario para algunas áreas.

"El Ministerio de Trabajo va a colocar una propuesta de acercamiento el día miércoles", aseguró.