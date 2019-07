Confirman procesamientos por muerte de Luciano en local de fiestas infantiles

Además se confirmó el fallo del hermano del dueño quien fuera procesado sin prisión por encubrimiento luego de haber entregado a la Policía parte de las filmaciones de las cámaras de seguridad del local.

La fiscal Gabriela Fosatti había pedido el procesamiento de los padres del niño que celebraba su cumpleaños pero el juez no hizo lugar al pedido y el fallo de Apelaciones mantuvo esa decisión de inocencia.

La fiscal destacó que el padre del niño mintió cuando declaró respecto a quién retiró el cuerpo del pequeño del inflable, ya que dijo que no sabía, cuando en la filmación surge que fue él.

Por otra parte la fiscal hizo referencia a que el servicio que contrataron fue el “combo 0 estrés” que no incluía el cuidado de los niños y que la ingesta de alcohol debilitó las alertas del padre en particular. Agregó que la madre se dedicó a cuidar solo a su hijo.

En cuanto al procedimiento judicial, el Tribunal de Apelaciones expresa en el informe que el trámite ha sido lento teniendo en cuenta que la primera declaración judicial fue en diciembre de 2016 y el procesamiento de los responsables casi dos años más tarde.

Además detalla algunos procedimientos que no se cumplieron como las declaraciones iniciales de los imputados, que siendo parte involucrada de los hechos fueron citados en calidad de testigos. Agrega que no se cumplió con lo previsto en la etapa de presumario, que al pasar un año del mismo el juez debió comunicar a la Suprema Corte de Justicia, y no lo hizo.