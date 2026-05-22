La Justicia condenó a un delincuente que había fugado de la cárcel de Treinta y Tres el pasado 17 de febrero. En las últimas horas lo ubicó en el barrio Yerbal de esa ciudad y, puesto ante la Justicia, volvió a prisión por 15 meses.
Un preso fugó de la cárcel y robó un chaleco antibalas y llaves de esposas: lo encontraron y volvió a prisión
Tras escapar de la cárcel, robó un auto, una vivienda y le encontraron varios objetos robados entre sus pertenencias, dijo la Policía. Ahora fue condenado a 15 meses de prisión.
Durante su fuga, el preso había robado un chaleco antibalas y unas llaves de esposas. La investigación policial permitió vincularlo luego con diversos delitos cometidos; por ejemplo, el robo de un vehículo, el robo en una casa y receptación de varios objetos que fueron recuperados.
Este jueves, el Juzgado de 4.° turno departamental condenó al hombre como autor de un delito de autoevasión, dos delitos de hurto agravado y un delito de receptación, todos en reiteración real a la pena de 15 meses de prisión.
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