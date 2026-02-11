RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tribunal de apelaciones

Confirman condena de prisión para Nicolás Rocca por el choque en el que murieron dos argentinas en Manantiales

Un Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia que condenó a Nicolás Rocca a 5 años y 6 meses de prisión por el choque frontal ocurrido en enero de 2023.

Pericia del accidente en Manantiales.

Pericia del accidente en Manantiales.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno confirmó la sentencia que condenó a Nicolás Rocca a 5 años y 6 meses de penitenciaría por el choque frontal ocurrido en enero de 2023 en la ruta 104, en Manantiales, donde murieron dos mujeres argentinas y otras dos personas sufrieron lesiones gravísimas, informó la Fiscalía.

La sentencia de primera instancia había sido dictada por el Juzgado Letrado en lo Penal de Maldonado de 4º Turno y condenó al conductor por un delito complejo de homicidio culposo calificado por la muerte de dos personas, en concurso formal con un delito complejo de lesiones culposas calificadas por el resultado de lesión gravísima de dos personas.

En julio de 2025, la Fiscalía Departamental de Maldonado de 1º Turno obtuvo la condena a 5 años y 6 meses de prisión. La defensa apeló el fallo al cuestionar que se afirmara que el responsable del accidente fue quien invadió el carril contrario, sostuvo que no se alcanzó plena prueba sobre los hechos, que hubo una valoración errónea de la prueba y que se desestimó sin fundamento la posibilidad de libertad a prueba.

Foto: Policía Caminera
La Fiscalía respondió a los planteos y reiteró que el condenado realizó una maniobra imprudente, invadió la senda contraria y provocó el siniestro, lo que —según indicó— quedó acreditado por las pericias y los testimonios del juicio oral.

El Tribunal entendió que la prueba fue suficiente y ratificó que el encausado fue el único responsable del choque que terminó con la vida de las dos jóvenes y causó lesiones a otros ocupantes. Por unanimidad, confirmó la condena impuesta en primera instancia.

Temas de la nota

