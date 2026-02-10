Choque entre dos motos terminó con uno de los conductores muerto en el lugar y el otro internado grave

Foto: Policía Caminera

Dos motos chocaron en el kilómetro 40 de la ruta 22, cerca de la ruta 1 del departamento de Colonia. El resultado fue que uno de los conductores falleció en el lugar.

El choque ocurrió sobre las 21:15 del lunes, cuando los dos vehículos chocaron de forma frontal.

Una de las motos era conducida por un hombre de 64 años que murió en el lugar. La otra, por un joven de 23 años que está grave, internado en un sanatorio del departamento de Colonia, informó Policía Caminera.

Temas de la nota motos

choque