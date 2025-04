Conexión Ganadera: Pablo Carrasco asegura que no cometió dolo y que inversores tomaron decisiones en forma personal

En un comunicado a la opinión pública, consideran que algunas opiniones y comunicaciones emitidas en los medios son inexactas, erróneas y falaces, según el caso, y que no contribuyen al mejor funcionamiento de los mecanismos jurisdiccionales o ejercen presión indebida sobre ellos.

Además, sostienen que Carrasco e Iewdiukow se decidieron por la liquidación pese a que la opción le inhibía de llegar a acuerdos que obligarían a todos a través de mayorías y que el tiempo era una herramienta para una eventual negociación en su favor, y que la liquidación traería aparejado la iniciación del incidente de calificación del concurso en el momento menos adecuado.

El documento asegura que Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow privilegiaron la conservación y mejor realización del activo incluso antes de que se supiera la cantidad de créditos verificados e impugnados renunciando a múltiples oportunidades de defensa o a las herramientas que resultan del propio proceso concursal en aras de que la sindicatura. Reafirma que el objetivo de la liquidación es facilitar a la sindicatura el camino para la mejor conservación y realización del activo en beneficio de los acreedores.

También, refiere a que la defensa le solicitó a la sindicatura la gestión real y presencial sobre los campos, el personal y los animales, entendiendo que la gestión telefónica de un patrimonio biológico se tornaría ineficiente.

Carrasco e Iewdiukow entienden que a los contratos de inversión deberían regirse por la ley 18.212 de regulación de las operaciones de crédito y sostienen que Conexión Ganadera Ltda. no brindaba asesoramiento fiscal ni legal a los inversores quienes tomaban su decisión en forma personal o con la asistencia de sus propios asesores. Además, que el dinero recibido con los fines explicitados en el contrato fue invertido conforme al destino especifico para el que se tomaba el préstamo.

Carrasco reconoce que existieron errores, pero que "no ha existido dolo ni provecho injusto para sí ni para terceros, las eventuales pérdidas de las firmas concursadas obedecen entre otras causas ya explicitadas a los altos intereses pactados que no condicen con los rendimientos promedio de este sector de la economía, pero dichos intereses cuya cifra supera los U$S 122 millones fue abonada a los propios inversores, en algún caso hoy denunciantes".

Por último, refieren a la necesidad de que exista una adecuada información y educación financiera en Uruguay. "Sin perjuicio de tener presente que más allá de los múltiples damnificados, la mayoría de los ciudadanos uruguayos prefirió colocar sus ahorros a tasas cero o negativas en comparación con la inflación en beneficio de su propia seguridad. Y sobre todo es tiempo de manejar con responsabilidad y absoluta objetividad una situación lamentable en la que las pérdidas económicas y el dolor de las personas solo se minimizan con una actitud pro-activa y responsable", concluye el comunicado.