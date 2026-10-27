Conexión Ganadera: la Justicia cerró una nueva condena de uno de los tomadores de ganado

La Justicia cerró este lunes una nueva condena por el caso de Conexión Ganadera. El acuerdo abreviado con Martín Muttoni, dueño de MCO, que reconoció haber cometido un delito de apropiación indebida.

Según la investigación, Muttoni era uno de los tomadores de ganado de Conexión Ganadera, y se apropió de ganado que debería existir y era propiedad de los damnificados del fondo ganadero.

La pena total será de 24 meses: tres se cumplirán en la cárcel, otros tres con arresto domiciliario nocturno y el resto bajo un régimen de libertad a prueba.

La causa comenzó en 2024 y tiene como imputados a Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso; Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow.

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