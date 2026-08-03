Obras en rambla México en Punta Gorda; comenzó la segunda etapa de los trabajos por 4 a 5 semanas

Comenzó este lunes una nueva etapa de las obras en la rambla República de México en Punta Gorda que realiza la Intendencia de Montevideo (IMM) para disminuir los siniestros de tránsito en el lugar.

El director de la obra, a cargo de una empresa contratada por la IMM, Nicolás Campanella, explicó que en la primera etapa se realizó la repavimentación de la senda norte de circulación, la media calzada de la rambla del lado de las viviendas.

La segunda etapa consiste en aperaltar la curva, levantando el nivel sobre el cordón de la rambla para que los vehículos puedan circular con mayor seguridad. En promedio, el nivel subirá unos 40 centímetros en promedio, con pico de 50 centímetros del actual cordón.

La primera etapa demandó dos meses de trabajos y esta segunda parte se estima que demorará de cuatro a cinco semanas para la parte vial y luego continuarán las obras en la vereda.

Vecinos de la zona y conductores que transitan por el lugar opinaron de las obras.