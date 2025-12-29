RECIBÍ EL NEWSLETTER
Conductora perdió el dominio, cruzó el cantero, chocó a otro vehículo y volcó en ruta Interbalnearia

El siniestro de tránsito ocurrió en ruta Interbalnearia, a la altura del kilómetro 75, en Balneario Argentino.

Policía Caminera informó que una camioneta que circulaba de oeste a este, y por causas que se desconocen, perdió el dominio, cruzó el cantero central e impactó frontolateralmente con otro vehículo que se desplazaba de este a oeste.

Con motivo del impacto, la camioneta volcó quedando sobre senda de circulación norte.

La mujer, de 35 años, fue diagnosticada como "politraumatizada, de alta cinemática sin pérdida de conocimiento" y derivada a un centro de salud. El control de alcoholemia arrojó resultado cero.

El segundo automóvil era conducido por una mujer de 60 años, cuyo resultado de alcoholemia fue de 0,0; fue diagnosticada con "politrauma leve, alta cinemática"; no quiso ser trasladada a un centro asistencial.

La ruta permaneció obstruida en la senda de ingreso a Montevideo, canalizándose el tránsito liviano por el cantero central.

