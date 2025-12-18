Un hombre murió próximo al mediodía de este jueves como consecuencia de un siniestro de tránsito registrado en la ruta 37, pasando la cañada conocida como "El Encanto", en el departamento de Maldonado.
Conductor de una moto murió en siniestro con una camioneta; Policía no descarta participación de tercer vehículo
Los tres hombres que iban en la camioneta sufrieron con golpes leves y fueron trasladados por móviles policiales a un centro asistencial de Piriápolis. El motociclista murió en el lugar.
En el siniestro participaron una camioneta que iba con tres ocupantes y una moto. Los tres hombres que iban en el vehículo resultaron con golpes leves y fueron trasladados por móviles policiales a un centro asistencial de Piriápolis.
En tanto, el conductor de la moto fue asistido por una unidad de emergencia médica en el lugar, que constató su fallecimiento. La víctima permanecía sin identificar horas después del siniestro, informó la Policía de Maldonado.
Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. En el caso, trabaja personal policial de la Zona Operacional I, URPM y seccional tercera de la Jefatura de Policía de Maldonado. La investigación preliminar no descarta la participación de un tercer vehículo involucrado en el siniestro.
