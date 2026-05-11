Conductor de una camioneta chocó contra un puente, volcó y murió; ocurrió este lunes en Melo

Camioneta que volcó en Melo,

Un conductor chocó la camioneta en la que se desplazaba contra la estructura de un puente en un paso de agua en Melo, volcó y falleció.

El siniestro ocurrió en la mañana de este lunes, sobre las 8:40 horas, en el camino de las Diligencias de la ciudad capital de Cerro Largo.

Al llegar los efectivos al lugar, encontraron la camioneta volcada y al conductor dentro del habitáculo. Una emergencia móvil constató su muerte.

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