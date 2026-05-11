Un conductor chocó la camioneta en la que se desplazaba contra la estructura de un puente en un paso de agua en Melo, volcó y falleció.
Conductor de una camioneta chocó contra un puente, volcó y murió; ocurrió este lunes en Melo
El siniestro se registró en el camino de Las Diligencias, cerca del barrio Sóñora. El conductor fue encontrado muerto dentro del habitáculo de la camioneta.
El siniestro ocurrió en la mañana de este lunes, sobre las 8:40 horas, en el camino de las Diligencias de la ciudad capital de Cerro Largo.
Al llegar los efectivos al lugar, encontraron la camioneta volcada y al conductor dentro del habitáculo. Una emergencia móvil constató su muerte.
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