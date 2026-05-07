Murió el conductor de un camión que transportaba ganado tras volcar en ruta 13 de Lavalleja. Foto: Policía Caminera.

El conductor de un camión murió este jueves de mañana en el kilómetro 165 de ruta 13, en Lavalleja, tras volcar a un costado de la ruta por razones que ahora se investigan.

El camión con remolque, que transportaba ganado bovino y ovino, circulaba hacia ruta 8 cuando perdió el dominio y volcó hacia la zona de árboles.

El hombre, de 77 años, quedó atrapado en la cabina y falleció en el lugar, según el informe primario de Policía Caminera.

“El vuelco provoca que un número importante de los animales que transportaba permanecieran sueltos en el lugar”, agrega el informe. La ruta estuvo parcialmente obstruida.

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