El conductor de un camión murió este jueves de mañana en el kilómetro 165 de ruta 13, en Lavalleja, tras volcar a un costado de la ruta por razones que ahora se investigan.
Murió el conductor de un camión que transportaba ganado tras volcar en ruta 13 de Lavalleja
Ocurrió en la mañana de este jueves, en el kilómetro 165 de ruta 13, en Lavalleja. El conductor del camión murió tras volcar al costado de la carretera. Varios animales quedaron en la ruta.
El camión con remolque, que transportaba ganado bovino y ovino, circulaba hacia ruta 8 cuando perdió el dominio y volcó hacia la zona de árboles.
El hombre, de 77 años, quedó atrapado en la cabina y falleció en el lugar, según el informe primario de Policía Caminera.
“El vuelco provoca que un número importante de los animales que transportaba permanecieran sueltos en el lugar”, agrega el informe. La ruta estuvo parcialmente obstruida.
Lo más visto
ESCUELA Y LICEO
Presidente de ANEP explicó en qué casos se suspenden las clases por alerta meteorológica
Sociedad
Darcy cierra su unidad productiva y despide a más de 30 trabajadores: "Recibimos la noticia por mail", dijo empleada
PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS
Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
MIRÁ EL MAPA CON LAS ZONAS MÁS AFECTADAS
Advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas para una gran parte del país
PARQUE RODÓ
Dejá tu comentario