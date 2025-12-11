RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARRIO CONCILIACIÓN

Conductor que chocó y mató a motociclista fue Imputado por homicidio a título de dolo eventual y omisión de asistencia

El hombre deberá cumplir, como medida cautelar, prisión preventiva por el plazo de 150 días, informó a Subrayado el abogado Rafael Silva. El siniestro ocurrió en Conciliación el pasado 26 de noviembre.

Fue imputado por homicidio a título de dolo eventual y omisión de asistencia el conductor de la camioneta que chocó y mató a un joven en el barrio Conciliación, el pasado 26 de noviembre.

El hombre deberá cumplir, como medida cautelar, prisión preventiva por el plazo de 150 días, informó a Subrayado el abogado Rafael Silva.

El caso

Seguí leyendo

El siniestro de tránsito grave con intento de fuga por parte del conductor tuvo lugar en las calles Santos y Confederada. El motociclista de 22 años fue embestido por una camioneta que circulaba en el mismo sentido y fue interceptado cuando intentó doblar.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde la escena que los vecinos escucharon el golpe y cuando salieron se percataron que el conductor de la camioneta Fiat Fiorino se había ido de la escena, por lo que salieron a buscarlo.

El hombre fue retenido a pocas cuadras; contaba con antecedentes por manejar alcoholizado.

El joven motociclista fue trasladado por efectivos policiales en estado grave a un centro de salud donde posteriormente falleció.

