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Murió a los 74 años Oscar González Oro, reconocido conductor y periodista argentino

Murió este viernes Oscar González Oro, “el Negro”, a los 74 años. El reconocido conductor argentino atravesaba un delicado estado de salud.

Foto: Instagram. Oscar González Oro.

Foto: Instagram. Oscar González Oro.

Foto: Instagram. Oscar González Oro.

Murió este viernes Oscar González Oro, “el Negro”, a los 74 años. El reconocido conductor y periodista argentino atravesaba un delicado estado de salud.

González Oro fue una de las grandes figuras de la radio argentina, con 35 años de carrera principalmente en ese medio, aunque también trabajó en televisión. Sus comienzos fueron en Radio Rivadavia.

En agosto de 2020, durante la pandemia, se mudó a Punta del Este, donde se instaló tras las flexibilizaciones de las restricciones.

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Había nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951. En 2017 había sido sometido a una cirugía a corazón abierto.

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