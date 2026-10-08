RECIBÍ EL NEWSLETTER
investigación por drogas y armas

La Policía abatió a un hombre de 63 años durante un allanamiento en José Pedro Varela

El hombre estaba en una de las tres viviendas allanadas y la Policía señaló que le incautó una varilla con punta. Las autoridades recaban información para establecer lo ocurrido.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

Un hombre de 63 años fue abatido por la Policía en la mañana de este jueves durante un allanamiento realizado en la ciudad de José Pedro Varela, en Lavalleja, informaron fuentes de la Jefatura local a Subrayado.

En una investigación por tráfico de drogas y uso ilícito de armas de fuego, la Policía hizo tres allanamientos en viviendas ubicadas en las calles Podestá, Flores y Río Negro. En una de ellas se encontraba el hombre que fue abatido.

Según informó la Jefatura, al abatido le incautaron una varilla con punta de 50 centímetros. Sin embargo, no fueron brindados detalles acerca de cómo ocurrieron los hechos.

Foto: Subrayado. 
Seguí leyendo

Dos detenidos tras allanamiento en Cerro Norte; estaban requeridos por un homicidio de principios de mes

En las otras dos viviendas fueron incautadas cocaína, una balanza de precisión y diez celulares.

Los allanamientos fueron realizados por efectivos de la Brigada Antidrogas de Lavalleja y del Grupo de Reserva Táctica de Treinta y Tres.

La investigación quedó ahora a cargo de la fiscal de 2.° Turno de Lavalleja, Marlene Canosa. Las autoridades recaban información para establecer en detalle lo ocurrido.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
SE MANTIENE ALERTA AMARILLA

Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
POZO MULTIMILLONARIO

Salió el 5 de Oro millonario y una sola apuesta se llevó más de 3 millones y medio de dólares
elecciones el 22 de noviembre

Elecciones en BPS: detalles de comicios obligatorios para jubilados, trabajadores y empresarios
MERCEDES, SORIANO

Joven de 22 años murió en Mercedes tras caer a un arroyo el auto en el que viajaba con otras cuatro personas
San antonio, canelones

Imputan a tres policías por homicidio y abuso de autoridad contra un hombre en Canelones

Te puede interesar

Foto: Subrayado, archivo.
investigación por drogas y armas

La Policía abatió a un hombre de 63 años durante un allanamiento en José Pedro Varela
Foto: Subrayado.
Juan acosta y aparicio saravia

Diez allanamientos en Marconi por rapiñas a taxistas y comerciantes: hay detenidos, entre ellos un adolescente
Foto: Subrayado.
Ataque

Apuñalaron a un hombre de 40 años en Punta de Rieles y está grave

Dejá tu comentario