La Policía abatió a un hombre de 63 años durante un allanamiento en José Pedro Varela

Un hombre de 63 años fue abatido por la Policía en la mañana de este jueves durante un allanamiento realizado en la ciudad de José Pedro Varela, en Lavalleja, informaron fuentes de la Jefatura local a Subrayado.

En una investigación por tráfico de drogas y uso ilícito de armas de fuego, la Policía hizo tres allanamientos en viviendas ubicadas en las calles Podestá, Flores y Río Negro. En una de ellas se encontraba el hombre que fue abatido.

Según informó la Jefatura, al abatido le incautaron una varilla con punta de 50 centímetros. Sin embargo, no fueron brindados detalles acerca de cómo ocurrieron los hechos.

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En las otras dos viviendas fueron incautadas cocaína, una balanza de precisión y diez celulares.

Los allanamientos fueron realizados por efectivos de la Brigada Antidrogas de Lavalleja y del Grupo de Reserva Táctica de Treinta y Tres.

La investigación quedó ahora a cargo de la fiscal de 2.° Turno de Lavalleja, Marlene Canosa. Las autoridades recaban información para establecer en detalle lo ocurrido.