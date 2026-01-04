Condenaron a un joven de 20 años que atacó con un machete a su hermano durante una discusión familiar

Un joven de 20 años fue condenado en las últimas horas tras agredir con un machete a su hermano. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Aparicio Saravia, en la localidad de Aceguá, en el departamento de Cerro Largo.

El individuo fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de violencia privada en régimen de reiteración real con un delito de daño, por lo que deberá cumplir seis meses de prisión, pena que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba.

Cumplirá arresto domiciliario nocturno durante los primeros 3 meses y luego fijar residencia, someterse a vigilancia, presentarse semanalmente en la seccional más próxima, cumplir servicios comunitarios.

El agredido relató a la Policía que todo comenzó con una discusión entre su hermano y su madre y, en el momento que fue a interceder, resultó lesionado con con un machete que luego fue incautado por los efectivos.

El joven sufrió algunos cortes y daños en la espalda, sin gravedad.