Condenaron a un joven de 19 años que cometió 20 rapiñas. Solamente en agosto realizó cinco asaltos.
Condenaron a un joven de 19 años por 19 rapiñas a taxistas: la pena es de 7 años y 10 meses de cárcel
Las rapiñas las cometía en zona de los barrios Borro, Casavalle y Marconi de Montevideo. Lo atraparon cuando estaba cometiendo uno de los delitos.
El joven fue detenido el 14 de agosto en Leandro Gómez y Justo Fernández, barrio Borro. Estaba intentando rapiñar a otro taxista cuando fue atrapado por investigadores de Zona Operacional III, del departamento de Bus Seguro.
Los investigadores lo tenían bajo el radar por este tipo de delitos, que venía cometiendo al menos desde junio de 2024.
Balearon a un joven en Capurro: lo hirieron en pecho, espalda y pierna
Las rapiñas las cometía en zona de los barrios Borro, Casavalle y Marconi.
Llegó a un acuerdo abreviado con Fiscalía. La condena es por siete años y diez meses, por 20 rapiñas, dos en grado de tentativa, y por el delito de lesiones personales.
