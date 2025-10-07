Un joven de 24 años está grave tras ser baleado en la cabeza en el barrio La Carbonera

Un joven de 24 años está grave tras ser baleado en la cabeza en un hecho registrado minutos antes de las 19 horas de este martes en calle A y senda 5, barrio La Carbonera de Montevideo.

La víctima recibió múltiples heridas de arma de fuego, fue trasladada por un vecino en su vehículo particular a la emergencia del Hospital Saint Bois y de ahí al Hospital de Clínicas. Cuando la Policía llegó al lugar, el herido ya había sido llevado al centro de salud y en el lugar los efectivos encontraron manchas de sangre.

La pareja del hombre, una joven de 23 años, indicó a la Policía que no vio cuando fue baleado y que se enteró del hecho cuando ya había ocurrido, sin saber el motivo del ataque.

