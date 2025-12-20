Condenaron a un hombre que abusó sexualmente de una menor de una familia de la que era conocido

Un hombre, con antecedentes penales de 2020 por delitos sexuales, fue condenado a cumplir dos años de cárcel por abuso sexual a una menor de edad de su entorno.

La denuncia del caso fue presentada el 4 de diciembre por una familiar de la víctima ante la Comisaria Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Maldonado contra el hombre, que era conocido de la familia.

De inmediato, la Justicia dispuso varias medidas, como peritajes, exámenes médicos y prohibición del hombre de comunicarse o concurrir a los lugares frecuentados por la víctima, informó la Jefatura de Maldonado.

La investigación del caso avanzó y tras recabar testimonios y pruebas, se emitió la orden de detención contra el hombre, que fue ubicado por la Policía en su domicilio en la mañana de este viernes.

Sometido a la Justicia Penal, se dispuso su condena en proceso abreviado a dos años de cárcel como autor de un delito de abuso sexual agravado.