Un hombre fue condenado por abuso sexual en el balneario Aguas Dulces, en el departamento de Rocha.
Condenaron a un hombre que abusó sexualmente de una menor de su núcleo familiar, en Aguas Dulces
El hombre fue condenado por el delito de abuso sexual y por omisión a los deberes de la patria potestad y cumple prisión domiciliaria con colocación de tobillera electrónica.
El vocero de la Jefatura, Gervacio Pereira, dijo a Subrayado que la denuncia fue radicada en el mes de enero por la misma víctima, menor de edad en ese momento. El hombre es integrante de su núcleo familiar.
Fue condenado por el delito de abuso sexual y por omisión a los deberes de la patria potestad y cumple prisión domiciliaria con colocación de tobillera electrónica.
Seguí leyendo
Quíntuple homicidio en El Monarca: cuál se cree que fue el precio que cobraron los sicarios
Temas de la nota
Lo más visto
General Flores y José María Guerra
Un hombre abatido por la Policía y tres heridos tras una persecución con más de 10 móviles policiales
MAL TIEMPO
Pronóstico de lluvias y tormentas hasta el sábado inclusive, cuando mejora desde el sur, informa Nubel Cisneros
PRESENTARÁ UNA DENUNCIA
Habló uno de los ocupantes del auto baleado en persecución con la Policía: "Entiendo que el proceder fue abusivo"
HABLÓ CON SUBRAYADO, POR PRIMERA VEZ
Moisés Martínez rompió el silencio desde la cárcel: "Yo no llevé un arma, no fui a matarlo; no tuve otra alternativa"
SEIS DEPARTAMENTOS
Dejá tu comentario