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ROCHA

Condenaron a un hombre que abusó sexualmente de una menor de su núcleo familiar, en Aguas Dulces

El hombre fue condenado por el delito de abuso sexual y por omisión a los deberes de la patria potestad y cumple prisión domiciliaria con colocación de tobillera electrónica.

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Un hombre fue condenado por abuso sexual en el balneario Aguas Dulces, en el departamento de Rocha.

El vocero de la Jefatura, Gervacio Pereira, dijo a Subrayado que la denuncia fue radicada en el mes de enero por la misma víctima, menor de edad en ese momento. El hombre es integrante de su núcleo familiar.

Fue condenado por el delito de abuso sexual y por omisión a los deberes de la patria potestad y cumple prisión domiciliaria con colocación de tobillera electrónica.

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