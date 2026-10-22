Un argentino y un brasileño condenados por tráfico internacional de armas de fuego y municiones en Rivera

Un ciudadano argentino y uno brasileño fueron condenados a tres años y medio por tráfico internacional de armas de fuego y municiones en Rivera en el marco de la Operación Zancada.

La Regional Norte de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Nacional detectó una maniobra de tráfico de armas que involucraba a argentinos y brasileños con vehículos matriculados en ambos países.

Un operativo realizado en la madrugada de este miércoles en la ruta 5 permitió detener un vehículo argentino cuando pretendía salir del departamento de Rivera luego de haber hecho una entrega de armas. Tenía ocultos 20.000 reales en efectivo.

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Más tarde, en la mañana, se allanó una vivienda del barrio Lagunón, donde se alojaba un brasileño de 37 años, quien había recibido las armas. En el lugar, se incautó un vehículo brasileño, que al inspeccionarlo encontraron piezas de fusiles HK G3 ocultas en un compartimiento.

La investigación fue desarrollaba por la Fiscalía Semiespecializada de 3º turno de Rivera con la participación de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera y de la Guardia Republicana, Regional Norte con intercambio de información con la Policía Rodoviaria Federal y la Policía Civil de Livramento de Brasil, así como la Aduana de Argentina.

Se pudo determinar que las armas ingresaban desde Argentina desarmadas y eran entregadas en Rivera a personas provenientes de estados del norte de Brasil. Luego, el armamento era trasladado hacia San Pablo. La organización estaría integrada por brasileños vinculados al grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC).