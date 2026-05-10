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LA VÍCTIMA TIENE 34 AÑOS

Condenaron a un hombre de 45 años por secuestro de una mujer en Pando por "supuesta deuda de dinero", informó Jefatura

El hecho fue denunciado por la pareja de la víctima, que estaba con ella cuando dos hombres la llevaron a la fuerza. Luego, lo amenazaron.

plaza-pando

Condenaron a un hombre por retener a una mujer contra su voluntad en Pando. Debe cumplir tres años y seis meses de cárcel.

La Jefatura de Canelones informó que el caso fue investigado luego de que un hombre de 28 años denunció que dos hombres secuestraron a su pareja, una mujer de 34 años, en Treinta y Tres y Varela, y argumentaron "una supuesta deuda de dinero". Luego, le enviaban fotos y mensajes con amenazas de muerte.

La Policía allanó la vivienda que aparecía en las fotografías enviadas, en la calle Carlos Roxlo y Perú, en la misma ciudad, donde pudieron rescatar a la víctima y detener a un hombre de 45 años. Además, incautaron envoltorios y piedras de pasta base, marihuana, balanzas de precisión, dinero, municiones, una chumbera, celulares y libretas en las que apuntaban ventas de droga. Lo condenaron como autor de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, delito de privación de libertad agravada y delito de tráfico interno de municiones, en régimen de reiteración real.

Daniela López y Jorge Vignolo, del PIT-CNT, en los videos que emitieron en el acto por el Día de los Trabajadores.
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También allanaron otra casa, en la zona de la cañada de Burro Muerto, y allí detuvieron a otro hombre, de 41 años, y le incautaron un kilo de marihuana, herramientas de procedencia dudosa, municiones y balanza de precisión. Su condena fue por un delito continuado de sustancias estupefacientes en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones, a dos años y cuatro meses de cárcel.

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