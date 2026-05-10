Condenaron a un hombre de 45 años por secuestro de una mujer en Pando por "supuesta deuda de dinero", informó Jefatura

Condenaron a un hombre por retener a una mujer contra su voluntad en Pando. Debe cumplir tres años y seis meses de cárcel.

La Jefatura de Canelones informó que el caso fue investigado luego de que un hombre de 28 años denunció que dos hombres secuestraron a su pareja, una mujer de 34 años, en Treinta y Tres y Varela, y argumentaron "una supuesta deuda de dinero". Luego, le enviaban fotos y mensajes con amenazas de muerte.

La Policía allanó la vivienda que aparecía en las fotografías enviadas, en la calle Carlos Roxlo y Perú, en la misma ciudad, donde pudieron rescatar a la víctima y detener a un hombre de 45 años. Además, incautaron envoltorios y piedras de pasta base, marihuana, balanzas de precisión, dinero, municiones, una chumbera, celulares y libretas en las que apuntaban ventas de droga. Lo condenaron como autor de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, delito de privación de libertad agravada y delito de tráfico interno de municiones, en régimen de reiteración real.

También allanaron otra casa, en la zona de la cañada de Burro Muerto, y allí detuvieron a otro hombre, de 41 años, y le incautaron un kilo de marihuana, herramientas de procedencia dudosa, municiones y balanza de precisión. Su condena fue por un delito continuado de sustancias estupefacientes en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones, a dos años y cuatro meses de cárcel.

Temas de la nota Secuestro

Pando