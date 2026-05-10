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MONTEVIDEO E INTERIOR

Operativo por frío asistió a 3.215 personas en la noche del sábado; hubo 10 detenidos por desacato

De las 3.215 personas, 16 necesitaron de la atención médica y uno de ellos fue derivado a un centro de salud.

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El Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) informó que el sábado fueron asistidas 3.215 personas en situación de calle, en el marco de la alerta roja por frío extremo; 2.249 fueron en Montevideo y 966 en el interior del país.

En el marco del operativo, hubo 10 detenciones por desacatos, ocho en Montevideo y dos en Canelones. Hubo 390 traslados y ninguna internación compulsiva.

En los refugios de Mides se brindó atención a 2.536 personas; 1.848 en la capital y 688 en el interior del país.

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En cuanto a los centros de evacuación del Sinae, son 679 en todo el país, 401 en Montevideo y 278 en el interior. En la capital se distribuyen con 168 en la Escuela Policial, 81 en el servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército y 152 en Cuareim.

De las 3.215 personas, 16 necesitaron de la atención médica y uno de ellos fue derivado a un centro de salud.

Desde el inicio de la alerta, se han ocupado 9.232 plazas; 7.722 en refugios del Mides y 1.510 en distintos centros de evacuación

Desde el pasado viernes, el Ministerio del Interior dispone de ómnibus en tres puntos de concentración en Montevideo para el traslado de personas en situación de calle, ubicados en 18 de julio y Magallanes, Ricaldoni y Pastoriza y en las calles Garzón y Lanús.

El operativo en Tacuarembó

Un total de 36 personas en situación de calle están siendo asistidas en el departamento de Tacuarembó debido a las condiciones climáticas extremas. Los operativos se desarrollaron sin inconvenientes durante la última jornada. Las autoridades locales calificaron como "urgente" la obtención de un refugio central con mayor capacidad.

TACUAREMBO ALERTA MIDES

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