Condenaron a un hombre de 37 años por un incendio en un galpón de Soriano, con daños valuados en 3.000 dólares

Un hombre de 37 años fue condenado por un incendio en un galpón que ocurrió en Mercedes, Soriano.

El incendio se produjo en la mañana de este martes. En el lugar, ubicado en las calles Lavalleja y Wilson Ferreira Aldunate, Bomberos apagaron el incendio y ubicaron a una persona oculta en "una fosa existente dentro del predio". Se trataba del hombre de 37 años, quien fue detenido.

"La propietaria del inmueble radicó denuncia por los daños ocasionados, manifestando que para ingresar al galpón fueron dañados varios candados y que, además, se constató la afectación de la instalación eléctrica, ductos, cableado y un equipo de aire acondicionado. Los perjuicios fueron avaluados en aproximadamente USD 3.000", informó el Ministerio del Interior.

El delito imputado al hombre de 37 años es de incendio culposo. La pena es de siete meses de cárcel.

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