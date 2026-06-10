RECIBÍ EL NEWSLETTER
VA A PRISIÓN

Condenaron a un hombre de 37 años por un incendio en un galpón de Soriano, con daños valuados en 3.000 dólares

El incendio ocurrió en la mañana de este martes. El hombre fue detenido tras ser encontrado oculto en "una fosa existente" en el predio.

Bomberos-archivo-camión

Un hombre de 37 años fue condenado por un incendio en un galpón que ocurrió en Mercedes, Soriano.

El incendio se produjo en la mañana de este martes. En el lugar, ubicado en las calles Lavalleja y Wilson Ferreira Aldunate, Bomberos apagaron el incendio y ubicaron a una persona oculta en "una fosa existente dentro del predio". Se trataba del hombre de 37 años, quien fue detenido.

"La propietaria del inmueble radicó denuncia por los daños ocasionados, manifestando que para ingresar al galpón fueron dañados varios candados y que, además, se constató la afectación de la instalación eléctrica, ductos, cableado y un equipo de aire acondicionado. Los perjuicios fueron avaluados en aproximadamente USD 3.000", informó el Ministerio del Interior.

Foto: Subrayado. Casa donde ocurrió el ataque a tiros y con bomba molotov.
Seguí leyendo

Ataque con bomba molotov, disparos y un incendio contra una casa en Villa García

El delito imputado al hombre de 37 años es de incendio culposo. La pena es de siete meses de cárcel.

Temas de la nota

Lo más visto

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
NOVENA EDICIÓN

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA

La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
10 DE OCTUBRE

Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales

La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
Internacionales

Las fotos de la semana 1-8 de enero 2019

Te puede interesar

Murió un niño en edad escolar por presunto caso de meningitis; ANEP trabaja con la comunidad educativa del menor
ESCUELA 187

Murió un niño en edad escolar por presunto caso de meningitis; ANEP trabaja con la comunidad educativa del menor
Imputaron a un adolescente como cómplice de intento de homicidio de un policía; hay un mayor a disposición de Fiscalía
NUEVO ELLAURI

Imputaron a un adolescente como cómplice de intento de homicidio de un policía; hay un mayor a disposición de Fiscalía
Gobierno presentó su buque insignia para bajar el costo de vida: importadores múltiples para un mismo producto video
LOS DETALLES DEL PROYECTO EN 240 MEDIDAS

Gobierno presentó su "buque insignia" para bajar el costo de vida: "importadores múltiples para un mismo producto"

Dejá tu comentario