Condenaron a un hombre de 26 años por utilizar billetes entintados en una tragamonedas del casino

Un hombre de 26 años fue condenado por utilizar billetes entintados en una máquina tragamonedas del casino de Pando.

El 5 de agosto, un grupo de delincuentes explotó un cajero automático en la zona de Carrasco. Allí, se hicieron de una importante suma de dinero, pero los billetes quedaron entintados gracias al sistema de seguridad.

En las últimas horas, el hombre fue condenado por la utilización de estos billetes en las máquinas tragamonedas del casino.

Seguí leyendo Hallan un cuerpo en una usina de saneamiento a metros del arroyo Miguelete

Según informa el Ministerio del Interior, el hombre manifestó haber encontrado una bolsa con dinero en la vía pública, en la zona de Punta de Rieles, e intentó utilizar parte de ese efectivo en el casino.

Finalmente, fue condenado como el autor de un delito de receptación y deberá cumplir una pena de seis meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba.