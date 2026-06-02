Condenaron a un adolescente de 14 años por el asesinato a tiros de otro de 15 en Piedras Blancas

Un adolescente de 14 años fue condenado por el homicidio de otro de 15, asesinado a tiros en la tarde del 4 de abril en la calle Leandro Gómez, en el barrio Piedras Blancas.

La Fiscalía de Adolescentes de 1º turno logró este martes la condena del responsable del crimen, mediante un proceso simplificado, a una pena de 4 años y 2 meses de internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

En la tarde del sábado 4 de abril, la Policía encontró a la víctima caída en el patio de una casa, la trasladó a la policlínica de Malinas, donde se constató su fallecimiento.

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La investigación primaria indicaba que el adolescente fue atacado a tiros desde una moto, corrió y terminó cayendo en el patio de la casa. Ese día, se encontraron 11 casquillos de bala calibre 45.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía investigó el crimen y este lunes de mañana hizo un allanamiento en una vivienda en Piedras Blancas, donde detuvo al adolescente de 14 años. Los investigadores incautaron como evidencia vestimenta que se usó en el crimen.