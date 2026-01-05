Condenaron a tercera integrante de organización que estafó a anciana en $ 195.000, mediante el cuento del tío

Condenaron en las últimas horas a una mujer que integraba una organización delictiva que estafó a una persona en $ 195.000 en la ciudad de Minas , en el departamento de Lavalleja.

La condenada cumplirá 10 meses de prisión en el régimen de libertad a prueba y deberá fijar domicilio, estar bajo la orientación y vigilancia de la DINAMA, presentarse una vez por semana en la Seccional Policial más próxima a su domicilio, y prestar servicios comunitarios una vez por semana durante dos horas.

Fue detenida en Seccional 19° de Montevideo y conducida ante la Fiscalía de 1° Turno.

La mujer, de 39 años, es la tercera integrante que mediante el cuento del tío cometió la estafa el pasado 31 de octubre. Con esta sentencia suman tres las mujeres remitidas a la Justicia. Una de ellas, de 31 años, cumple prisión efectiva y otra de 24 cumple prisión a prueba como coautora de estafa.

La organización engañó a la víctima mediante llamadas telefónicas simulando ser familiares con necesidades económicas.