RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINAS-LAVALLEJA

Condenaron a tercera integrante de organización que estafó a anciana en $ 195.000, mediante el cuento del tío

La condenada cumplirá 10 meses de prisión en el régimen de libertad a prueba y deberá fijar domicilio, estar bajo la orientación y vigilancia de la DINAMA, presentarse una vez por semana en la Seccional Policial más próxima a su domicilio, y prestar servicios comunitarios una vez por semana durante dos horas

estafa-anciana-cuento-del-tio

Condenaron en las últimas horas a una mujer que integraba una organización delictiva que estafó a una persona en $ 195.000 en la ciudad de Minas, en el departamento de Lavalleja.

La condenada cumplirá 10 meses de prisión en el régimen de libertad a prueba y deberá fijar domicilio, estar bajo la orientación y vigilancia de la DINAMA, presentarse una vez por semana en la Seccional Policial más próxima a su domicilio, y prestar servicios comunitarios una vez por semana durante dos horas.

Fue detenida en Seccional 19° de Montevideo y conducida ante la Fiscalía de 1° Turno.

delincuentes en moto, con cascos y armados robaron carniceria; se llevaron dinero, vinos y mercaderia valuada en mas de $ 80.000
Seguí leyendo

Delincuentes en moto, con cascos y armados robaron carnicería; se llevaron dinero, vinos y mercadería valuada en más de $ 80.000

La mujer, de 39 años, es la tercera integrante que mediante el cuento del tío cometió la estafa el pasado 31 de octubre. Con esta sentencia suman tres las mujeres remitidas a la Justicia. Una de ellas, de 31 años, cumple prisión efectiva y otra de 24 cumple prisión a prueba como coautora de estafa.

La organización engañó a la víctima mediante llamadas telefónicas simulando ser familiares con necesidades económicas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ENTREVISTA

"Nosotros estamos a cargo" en Venezuela, "Cuba está lista para caer", y con México "algo hay que hacer", dijo Trump
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en Parque Batlle: el homicida lo atacó con arma blanca y fugó
MANHATTAN, NUEVA YORK

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante el tribunal de Nueva York y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela
EN MONTEVIDEO

IMM fiscaliza uso de aire acondicionado en ómnibus urbanos, desde diciembre y hasta febrero
AUSENTE DESDE EL 1° EN LAS PIEDRAS

"Mi hijo no pudo haber desaparecido así como si nada": familiares buscan a Jonathan Flores, de 30 años

Te puede interesar

Iba del almacén a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlínica pero no sobrevivió video
HOMICIDIO EN NUEVO ELLAURI

Iba del almacén a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlínica pero no sobrevivió
Cancillería mantiene contacto con personal de la Embajada de Uruguay en Caracas por la situación en Venezuela
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Cancillería mantiene contacto con personal de la Embajada de Uruguay en Caracas por la situación en Venezuela
El juzgado de Mangattan donde compareció Nicolás Maduro. Foto: AFP
MANHATTAN, NUEVA YORK

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante el tribunal de Nueva York y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela

Dejá tu comentario