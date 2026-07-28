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ASAMBLEA ENTRE ORIBE Y DI MARTINO

Inspector de tránsito fue insultado y agredido por motociclista en San José; trabajadores realizan paro parcial

El hecho ocurrió en la tarde del lunes. El inspector no tuvo lesiones ya que el impacto fue sobre la protección que poseen las prendas de seguridad que usan los trabajadores al circular en moto.

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Un inspector de tránsito de la Intendencia de San José fue insultado y agredido por un motociclista. Los trabajadores municipales realizan un paro parcial que afecta los servicios de la División Tránsito en todo el departamento.

Sobre las 15:40 del lunes, un equipo de inspectores divisó una moto en la que el acompañante no llevaba casco protector y emitía sonidos molestos.

Al acercarse y solicitar la detención del vehículo, el conductor hizo caso omiso y aceleró. Uno de los inspectores se mantuvo a la par de la moto y reiteró en varias oportunidades la indicación de detenerse.

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Al llegar a calle Asamblea, entre Oribe y Di Martino, el conductor redujo la marcha, quedando detrás de la moto del inspector. Al intentar sobrepasarlo, chocó la moto del trabajador municipal y cayeron al pavimento.

De inmediato, el acompañante se levantó y se dirigió al inspector, al cual chocó, insultó y le lanzó un golpe de puño que le impactó en el brazo izquierdo del trabajador. El inspector no tuvo lesiones ya que el impacto fue sobre la protección que poseen las prendas de seguridad que usan los trabajadores al circular en moto.

El hecho hizo que se activara el protocolo de acción acordado entre los inspectores tras la agresión sufrida por otra trabajadora a comienzos de junio. Los inspectores denuncian la agresión y realizan un paro parcial de actividades que afecta los servicios de la Dirección de Tránsito de la Intendencia de San José en todo el departamento.

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