Condenaron con libertad a prueba a un joven que incendió la habitación de un hostel en San Carlos

Joven de 23 años fue condenado por provocar un incendio en un hospedaje de San Carlos.

El sábado 17, en alrededores de las avenidas Alvariza y Agorrody, un móvil policial observó a dos hombres solicitando ayuda. Al ser consultados, uno de ellos denunció que el otro había causado un incendio en un hostel del lugar, por lo que lo siguió y lo retuvo.

El incendio fue en una de las habitaciones del hostel y fue extinguido por propietarios y vecinos. Bomberos realizó pericias en el lugar.

El ahora condenado -mediante un proceso abreviado- no tenía antecedentes penales. Debe cumplir 12 meses de libertad a prueba por un delito de incendio especialmente agravado.

Temas de la nota San Carlos

incendio

condenado