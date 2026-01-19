RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Condenaron con libertad a prueba a un joven que incendió la habitación de un hostel en San Carlos

El fuego fue controlado por propietarios del establecimiento, con ayuda de vecinos. El ahora condenado fue retenido por uno de estos y luego conducido por policías a Fiscalía.

bomberos-genérica-foco-uy

El sábado 17, en alrededores de las avenidas Alvariza y Agorrody, un móvil policial observó a dos hombres solicitando ayuda. Al ser consultados, uno de ellos denunció que el otro había causado un incendio en un hostel del lugar, por lo que lo siguió y lo retuvo.

El incendio fue en una de las habitaciones del hostel y fue extinguido por propietarios y vecinos. Bomberos realizó pericias en el lugar.

El ahora condenado -mediante un proceso abreviado- no tenía antecedentes penales. Debe cumplir 12 meses de libertad a prueba por un delito de incendio especialmente agravado.

