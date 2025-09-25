Condenaron a la propietaria del residencial de Santa Lucía en el que murieron dos personas en incendio

Fue condenado este jueves la propietaria del residencial de Santa Lucía en el que fallecieron dos personas, el pasado 29 de julio.

La mujer fue condenada por los delitos de incendio culpable agravado por el resultado de muerte de dos personas, en reiteración real con un delito complejo de homicidio culpable, con resultado de muerte de dos personas; deberá cumplir dos años de régimen de libertad a prueba.

El corresponsal de Subrayado Eduardo Castro, informó que la mujer puede volver a trabajar en el rubro con la condición de que cuente con todas las condiciones que establece la ley, incluyendo las habilitaciones.

El caso

El incendio dejó un hombre muerto, otro con quemaduras y dos intoxicados. Uno de los heridos, de 90 años, aún permanecía internado y murió a las tres de la madrugada de este martes, informaron fuentes de la Fiscalía a Subrayado.

La víctima había sido trasladada ese mismo día a una mutualista de la zona porque sufrió intoxicación por humo.

El residencial, ubicado en Brasil esquina Luis Alberto de Herrera, tomó fuego sobre las 2:40 horas de ese 29 de julio. Tres habitaciones fueron afectadas y el techo colapsó de forma parcial. Un hombre de 63 años fue encontrado muerto en el lugar.

Allí vivían 15 adultos y dos cuidadores. Bomberos confirmó que no tenía la habilitación de la institución. Sí contaba con medidas de protección contra incendios. Durante el siniestro fueron utilizados tres de los extintores.

El día del incendio la fiscal a cargo de la investigación, Irena Penza, dijo en que investiga el caso como homicidio. "Lo vamos a investigar desde ese lugar", señaló.