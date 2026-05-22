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BARROS BLANCOS

Condenaron a joven de 18 años por el homicidio de hombre de 47 que fue ultimado a tiros y su cuerpo quemado

La Policía y personal Bomberos acudieron al incendio de una vivienda deshabitada en la zona de Camino al Paso Escobar, donde encontró a la víctima semicalcinada con varios disparos.

Foto: Subrayado. Paso Escobar, Barros Blancos, Canelones.

Foto: Subrayado. Paso Escobar, Barros Blancos, Canelones.

Un joven de 18 años fue condenado por el homicidio de un hombre de 47 asesinado de varios disparos de arma de fuego y cuyo cuerpo fue quemado. En tanto, un hombre de 40 años fue condenado por drogas.

El cuerpo de la víctima fue encontrado por efectivos de la seccional 25 de Barros Blancos y personal de Bomberos que acudieron al incendio de una vivienda deshabitada de Camino al Paso Escobar, en las calles Santa Rosa y Pando.

El análisis de los registros de las cámaras de seguridad de la zona y el relevamiento de evidencias de la escena realizado por Policía Científica permitió identificar a los responsables del hecho. El Departamento de Homicidios y el Área de Investigaciones de la Zona II de la Jefatura de Policía de Canelones realizaron varios allanamientos en distintas viviendas de Barros Blancos y lograron detener a los sospechosos e incautar drogas y otros objetos.

Foto: Subrayado. Archivo.
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Tras la audiencia judicial, el hombre de 40 años, que tenía antecedentes penales por hurtos y suministro de estupefacientes fue condenado a dos años de prisión por suministro de sustancias estupefacientes prohibidas. En tanto, el joven de 18 años fue condenado a seis años de cárcel como coautor de homicidio. Ya tenía antecedentes por disparo de arma de fuego.

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