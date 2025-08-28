Condenaron a dos argentinos por el homicidio del mozo Alejandro Torres en 2023: les dieron 24 años de cárcel

Los imputados esperan una sentencia definitiva; tienen 23 y 35 años.

Dos argentinos fueron condenados por el homicidio de Alejandro Torres, quien era mozo de hotel de Punta del Este .

El crimen en febrero de 2023. Los asesinos cumplían prisión preventiva y la condena es por 24 años de cárcel.

La abogada de la familia de Torres, Katerine Pacheco, sostuvo que están "conformes" con lo resuelto por la Justicia.

"Llegar a culminar con una sentencia, con una pena de 24 años, conmueve" a las hermanas de Torres, señaló Pacheco.

El caso

El cuerpo del hombre fue encontrado en el empalme de ruta Interbalnearia con ruta 9, el domingo 12 de febrero de 2023. Torres había desaparecido de su domicilio en la ciudad de san Carlos el 7 de febrero de ese año.

Su auto fue encontrado incendiado luego de su desaparición en la zona del Parque Rodó, en Montevideo. El miércoles 8 de febrero, los familiares informaron sobre la desaparición del hombre de 46 años.

Fuentes policiales dijeron a Subrayado que el cuerpo estaba maniatado y en avanzado estado de descomposición.

Una de las hermanas de Alejandro Torres dijo que el día 6 de febrero detectó que había unos hombres en la vivienda de su hermano. Posteriormente, se conoció que alguien había intentado utilizar la tarjeta de crédito del fallecido.

En octubre y setiembre fueron extraditados e imputados dos ciudadanos argentinos, uno de 23 años y el otro de 35 años. Ahora fueron condenados por homicidio especialmente agravado, a 24 años de cárcel.