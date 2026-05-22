Condenaron a dos años de prisión a hombre que abusó sexualmente de vecina de 12 años

Un hombre fue condenado por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados en calidad de autor, a la pena de 2 años de prisión.

La Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Las Piedras llevó adelante las investigaciones luego de que el 24 de enero de 2025, un hombre de 44 años se presentara ante dicha comisaría manifestando que su hija de 12 años había sido abusada sexualmente por un vecino.

La menor había sido contactada por el agresor, un hombre de 22 años a través de redes sociales, quien posteriormente la citó en el fondo de la vivienda.

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La Policía activó los protocolos correspondientes, recabó pericias forenses, coordinó la intervención del INAU y dio inicio a las órdenes de restricción de acercamiento y otras instancias periciales.

El pasado 20 de mayo de 2026, tras librarse la orden de captura, el hombre se presentó en la Sede de la Fiscalía de Las Piedras donde fue detenido.