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TIENEN 20 Y 21 AÑOS

Persecución y tiroteo en Belvedere entre policías y delincuentes que habían robado una camioneta en la Unión

Tras hurtar el vehículo en 8 de Octubre y 20 de Febrero, los ladrones fueron seguidos por las cámaras del Ministerio del Interior y ubicados en la zona de Belvedere, donde fueron detenidos.

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Una persecución y tiroteo entre policías y delincuentes se registró este sábado en la zona de Belvedere. La Policía logró recuperar el vehículo e incautar un arma.

Según supo Subrayado en base a fuentes de la investigación, delincuentes robaron un vehículo en las inmediaciones de 8 de Octubre y 20 de Febrero, en la zona de la Unión.

Los visualizadores del Centro de Comando Unificado (CCU) del Ministerio del Interior observaron el coche con dos ocupantes en las inmediaciones de Camino Maldonado y Susana Pintos, lugar dónde se inició una persecución que terminó próximo las 2 de la tarde de este sábado, en Santa Lucía y Sajama, en la zona de Belvedere.

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El delincuente que iba al volante del vehículo robado se metió en una calle sin salida, y eso permitió que los uniformados pudieran rodearlos.

Tras un intercambio de disparos ambos fueron reducidos y detenidos. Tienen 20 y 21 años, este último con antecedentes penales. Uno de los delincuentes fue alcanzado por un disparo y fue derivado y operado en el Hospital del Cerro. Además, un agente sufrió un roce de bala.

Además de recuperar el vehículo robado, se incautó una pistola calibre 9 milímetros que tenían los sujetos que intentaban escapar de la Policía.

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