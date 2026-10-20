Cerro Largo tendrá la primera sede del Cudim en el interior del país: ultiman detalles para su inauguración

Inaugurarán la primera sede del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) en el interior del país en la ciudad de Melo y atenderá al sistema público y privado de salud de la región. El director general, Alarico Rodríguez, destacó esta instalación, que se inaugura el 4 de diciembre, aunque comenzará a funcionar en noviembre.

"Vamos a cambiar la realidad de los usuarios de todo Cerro Largo y todo Treinta y Tres, que no van a tener la necesidad de trasladarse a Montevideo para hacerse una resonancia magnética, un estudio que crece dentro de los estudios de imágenes", explicó.

"Hemos decidido iniciar esta quijotesca tarea de inaugurar una sede en el interior del país y hemos seleccionado Cerro Largo", añadió.

El director del Hospital de Melo, Alejandro Py, dijo que ya desde el 24 de octubre se realizará "la calibración del aparato, con pacientes reales, pacientes que no tienen patologías y pacientes con patologías, para poder calibrar el aparato y que esté a tono, para que en los primeros días de noviembre se comiencen a realizar las primeras resonancias en el centro Cudim de Cerro Largo".

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