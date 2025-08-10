RECIBÍ EL NEWSLETTER
PABLO CASÁS

"Al momento que se lanzó la bengala, él estaba en otro lugar", sostuvo abogado del hincha de Nacional imputado

Pablo Casás dijo a Subrayado que el joven se encontraba colgado del alambrado y sostuvo que hay pruebas fotográficas y fílmicas que lo acreditan.

casás-abogado-bengala

Imputaron al hincha de Nacional por la bengala náutica lanzada en el partido clásico del pasado domingo 6 de julio, en el estadio Centenario.

La defensa del imputado se opuso a la formalización y sostiene que tiene pruebas determinantes de que su defendido no fue quien lanzó la bengala.

Pablo Casás dijo a Subrayado que su cliente no fue quien lanzó la bengala náutica el día del clásico ya que se encontraba colgado del alambrado.

imputaron por un delito de homicidio agravado al hincha de nacional detenido por la bengala nautica
Imputaron por un delito de homicidio agravado al hincha de Nacional detenido por la bengala náutica

"Es cierto que él estaba con su hermano. Su hermano prestó declaración en la mañana de hoy en Fiscalía y, a su vez, nosotros agregamos elementos de prueba, vestimenta y demás que era de su hermano que casualmente tenía al momento que estaba con él en el estadio. Ese conjunto probatorio que tenemos, cuanto antes se diligencie, antes se va a aclarar la situación de mi defendido".

Fiscalía indicó que el imputado se cambió de ropa en varias ocasiones ya que quedó registrado en las cámaras.

"Nosotros nunca dijimos que eso no es así, lo hacen, es una forma de ocultarse si se quiere dentro de la tribuna y demás, pero no tiene absolutamente nada que ver que se cambien de ropa todo el tiempo".

Consultado sobre la sangre encontrada en su campera, Casás dijo que el joven reconoció que la había usado.

