Condenaron al adolescente de 15 años que mató a un hombre de 33 años el pasado sábado de noche en Piedras Blancas.
Condenaron al menor de 15 años que mató a un hombre en Piedras Blancas; cumplirá internación en el Inisa
El adolescente deberá cumplir la pena de tres años y seis meses en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.
El menor deberá cumplir 3 años y 6 meses de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.
El caso
Condenaron a un adolescente de 14 años por el asesinato a tiros de otro de 15 en Piedras Blancas
El homicidio ocurrió en el marco de una tentativa de rapiña en las calles Leandro Gómez y Curupú.
Los delincuentes interceptaron a un grupo de personas a quienes exigieron sus pertenencias. Uno de los atacados sacó un revolver y le pegó dos tiros a uno de los rapiñeros de 33 años, uno en el pecho y otro en el abdomen. El segundo delincuente salió corriendo dándose a la fuga.
El rapiñero fue trasladado a un centro de salud donde falleció.
Personal del Departamento de Homicidios realizó un seguimiento de las cámaras para dar con el grupo de personas, encontrando al adolescente de 15 años. Dijo a la Policía que cuando vio que lo apuntaron (después se supo que el arma era de juguete) decidió tirarle al pecho y al abdomen.
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