Condenaron al menor de 15 años que mató a un hombre en Piedras Blancas; cumplirá internación en el Inisa

Condenaron al adolescente de 15 años que mató a un hombre de 33 años el pasado sábado de noche en Piedras Blancas.

El menor deberá cumplir 3 años y 6 meses de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

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El homicidio ocurrió en el marco de una tentativa de rapiña en las calles Leandro Gómez y Curupú.

Los delincuentes interceptaron a un grupo de personas a quienes exigieron sus pertenencias. Uno de los atacados sacó un revolver y le pegó dos tiros a uno de los rapiñeros de 33 años, uno en el pecho y otro en el abdomen. El segundo delincuente salió corriendo dándose a la fuga.

El rapiñero fue trasladado a un centro de salud donde falleció.

Personal del Departamento de Homicidios realizó un seguimiento de las cámaras para dar con el grupo de personas, encontrando al adolescente de 15 años. Dijo a la Policía que cuando vio que lo apuntaron (después se supo que el arma era de juguete) decidió tirarle al pecho y al abdomen.