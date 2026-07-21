Apuñalaron a un hombre de 39 años en el centro de Montevideo, a metros de una sede policial; hay dos detenidos

Escena del hecho y arma. Foto: Guillermo Lorenzo

Un hombre fue apuñalado en la vía pública en la tarde de este martes. Fue encontrado caído en Uruguay y Río Branco.

De acuerdo a información primaria, el hombre, de 39 años y con antecedentes, caminaba por la calle Río Branco con una mujer y al llegar a un carrito que hay en el lugar lo estaban esperando dos personas, con las que comenzó una pelea.

El altercado terminó con uno de los otros apuñalando al hombre de 39 años.

Fue trasladado a un centro asistencial y hay dos detenidos. Hay dos detenidos por el caso del hombre de 39 años apuñalado en el centro de Montevideo. @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/zQHArUINiy — Subrayado (@Subrayado) July 21, 2026

Temas de la nota hombre

apuñalado