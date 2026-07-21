Un hombre fue apuñalado en la vía pública en la tarde de este martes. Fue encontrado caído en Uruguay y Río Branco.
Apuñalaron a un hombre de 39 años en el centro de Montevideo, a metros de una sede policial; hay dos detenidos
Investigan si fue herido tras la discusión con otras dos personas, que fueron detenidas en la tarde-noche de este martes.
De acuerdo a información primaria, el hombre, de 39 años y con antecedentes, caminaba por la calle Río Branco con una mujer y al llegar a un carrito que hay en el lugar lo estaban esperando dos personas, con las que comenzó una pelea.
El altercado terminó con uno de los otros apuñalando al hombre de 39 años.
Seguí leyendo
Mataron a un hombre de 35 años en Cordón, en Colonia y Tristán Narvaja; hay dos detenidos
Fue trasladado a un centro asistencial y hay dos detenidos.
Lo más visto
BARRIO LOS BULEVARES
"Para la familia era todo", dijo Gissel, la pareja del hombre víctima colateral de un doble homicidio el sábado
En Instrucciones y Belloni
Tres delincuentes con pistolas y escopetas rapiñaron una estación de servicio y robaron 70.000 pesos
PODER EJECUTIVO DEFINE LÍNEAS DE ACCIÓN
Diálogo Social: gobierno prevé nueva causal de jubilación anticipada y transformaciones en pilar de ahorro individual
Rambla portuaria
Cuádruple accidente en el Viaducto: involucrados ómnibus, moto, taxi y camioneta
SIGUE EL MAL TIEMPO
Dejá tu comentario