Condenaron al conductor que evadió un control policial y chocó otro vehículo en el centro de Punta del Este

El conductor de un vehículo, que en la madrugada del jueves eludió un control policial y chocó en una rotonda en Punta del Este , fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión.

La Fiscalía de Maldonado de 1º turno logró la condena del joven en un proceso abreviado por un delito de desacato en reiteración real con un delito de suministro de sustancia estupefaciente, informó la Fiscalía.

En tanto, el acompañante que iba junto al conductor continúa internado tras recibir un disparo de arma de fuego de un policía durante el operativo de detención. Se está su alta médica para definir su situación procesal.

Ambos, que no contaban con antecedentes penales, fueron detenidos en la madrugada del jueves en un vehículo en el que circulaban con drogas.

El procedimiento comenzó en la parada 7 de la Playa Mansa, donde la Policía Caminera realizaba un control vehicular. Este auto lo evadió y allí comenzó una persecución que se extendió varias cuadras hasta el ingreso de Gorlero, en la rotonda ubicada frente a la terminal del balneario.

La Policía señaló que el vehículo circuló a contramano e hizo varias maniobras peligrosas. Al tomar la rotonda, lo hizo también a contramano y chocó con un vehículo que circulaba de forma correcta. En ese otro vehículo, circulaban una mujer y cuatro jóvenes, que resultaron ilesos.

La Jefatura de Maldonado indicó que el acompañante hizo un movimiento brusco, metiendo la mano debajo del asiento. Uno de los policías creyó que el sospechoso tenía un arma y, ante eso, disparó con su arma de reglamento. El proyectil le ingresó en el hombro al joven, quien fue trasladado a un centro médico, fuera de peligro, dijeron fuentes de la Policía a Subrayado.

En paralelo, la Fiscalía investiga las circunstancias por las que el acompañante resultó herido de bala por la Policía.