Personal de Policía Caminera logró la incautación de 4.500 cajillas de cigarrillos de contrabando por un monto cercano al millón de pesos. El procedimiento se realizó durante un operativo de patrullaje a la altura del kilómetro 371 de la ruta 3 en la madrugada del lunes 20, pero divulgado en la mañana de este sábado.
Policía Caminera incautó 4.500 cajillas de cigarrillos de contrabando por casi un millón de pesos
El procedimiento se realizó durante un operativo de patrullaje a la altura del kilómetro 371 de la ruta 3.
Pasadas las 2 de la mañana, los efectivos vieron como una camioneta blanca circulaba en sentido contrario con una lona marítima cubriendo la caja. Dieron la vuelta y lograron detener el vehículo, en el que viajaban dos adultos y un menor de edad.
Al inspeccionar la carga, se constató la presencia de 4.500 cajillas de cigarrillos que fueron valoradas en 990.000 pesos por personal de Aduanas, mientras que el valor de la camioneta fue estimado en 615.000 pesos, por lo que el total de lo incautado supera el 1,6 millones de pesos.
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El caso está en la órbita de la Fiscalía competente.
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