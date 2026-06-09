Condenaron a 6 años al autor del homicidio de un hombre ocurrido en vivienda de San José

Un hombre de 42 años fue condenado por el homicidio de otro ocurrido el pasado domingo en la ciudad de San José de Mayo.

El agresor fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, un delito de porte de arma de fuego por reincidente y un delito de tráfico interno de armas y municiones todo ello en régimen de reiteración real; deberá cumplir la pena de 6 años de penitenciaria.

Seguí leyendo Arresto ciudadano en San José: vecinos inmovilizaron al sospechoso de haber matado a un hombre

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en Cicerón Marín y Manuel Artigas, en el Barrio Exposición.

La víctima, de 30 años, fue encontrada con varios disparos de arma de fuego; contaba con antecedentes.

Fuentes del caso confirmaron a Subrayado que el autor del ataque fue el dueño de casa.

Luego del trabajado realizado por el Área de Investigaciones de Zona I y la Fiscalía Letrada de San José de 2° Turno, culminada la audiencia en el Juzgado Letrado de 1er Turno de San José, el Magistrado actuante condenó al hombre de iniciales F.M.B., de 42 años de edad Para el hombre de 21 se dispuso el cese de detención.

Allegados al fallecido realizaron un arresto ciudadano y detuvieron al sospechoso en las inmediaciones de la vivienda, hasta la llegada de la Policía.