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RAPIÑA AGRAVADA

Condenaron a 5 años y 4 meses de cárcel al delincuente que robó un local de cobranzas con una granada

El hecho ocurrió el viernes pasado en Rafael y Venecia, Bella Italia. El rapiñero fue detenido el martes en Luis Braile y Camino Maldonado en una moto, con un casco y llevaba la granada en sus ropas.

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El delincuente de 44 años y seis antecedentes penales, el último por homicidio, fue condenado a cinco años y cuatro meses de cárcel por rapiñar un local de cobranzas de Rafael y Venecia, en Bella Italia, con una granada.

El viernes pasado, el delincuente ingresó vestido con ropa oscura y con casco puesto, amenazó a las personas con la granada, exigió que le entregaran el dinero de las cajas y huyó del lugar.

El caso es investigado por personal de Investigaciones de Zona III y Policía Científica, que realizó el relevamiento del local. Los investigadores analizaron las cámaras de videovigilancia e identificaron al ladrón. También, la Policía identificó al vehículo utilizado por el delincuente.

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Personal de Investigaciones de Zona Operacional III y Policía Científica se hicieron cargo de las actuaciones y tras analizar las cámaras de videovigilancia, identificaron al ladrón y el vehículo que utilizó, una moto azul.

Este martes, sobre las 17 horas, la Policía detuvo al delincuente en Luis Braile y Camino Maldonado en la misma moto junto a una joven de 26 años. Los efectivos le incautaron la motocicleta, un casco y la granada que llevaba entre sus ropas.

El hombre fue condenado por rapiña agravada y la mujer fue liberada.

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