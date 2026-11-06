Condenaron a 5 años y 4 meses de cárcel al delincuente que robó un local de cobranzas con una granada

El delincuente de 44 años y seis antecedentes penales, el último por homicidio, fue condenado a cinco años y cuatro meses de cárcel por rapiñar un local de cobranzas de Rafael y Venecia, en Bella Italia, con una granada.

El viernes pasado, el delincuente ingresó vestido con ropa oscura y con casco puesto, amenazó a las personas con la granada, exigió que le entregaran el dinero de las cajas y huyó del lugar.

El caso es investigado por personal de Investigaciones de Zona III y Policía Científica, que realizó el relevamiento del local. Los investigadores analizaron las cámaras de videovigilancia e identificaron al ladrón. También, la Policía identificó al vehículo utilizado por el delincuente.

Seguí leyendo Mujer víctima de rapiña en su casa; delincuentes entraron por una ventana y la sorprendieron mientras dormía

Personal de Investigaciones de Zona Operacional III y Policía Científica se hicieron cargo de las actuaciones y tras analizar las cámaras de videovigilancia, identificaron al ladrón y el vehículo que utilizó, una moto azul.

Este martes, sobre las 17 horas, la Policía detuvo al delincuente en Luis Braile y Camino Maldonado en la misma moto junto a una joven de 26 años. Los efectivos le incautaron la motocicleta, un casco y la granada que llevaba entre sus ropas.

El hombre fue condenado por rapiña agravada y la mujer fue liberada.