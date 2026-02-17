Un adolescente de 14 años murió en un centro asistencial luego de que fuera rescatado en el río Cuareim. Este lunes había ido a pescar con su padre y hermanos, se tiró al agua y desapareció de la vista de sus familiares.
Murió el adolescente que fue rescatado del río Cuareim en Artigas: se había tirado al agua y desaparecido
El adolescente de 14 años fue encontrado con vida en el río pero murió cuando era atendido en un centro asistencial.
La desaparición del menor fue reportada a las autoridades a las siete de la tarde. A partir de allí se inició un operativo de búsqueda en la zona de la Estiba.
La Policía ubicó al adolescente y lo rescató, en un trabajo conjunto con Bomberos y la Dirección de Aviación. Si bien fue trasladado a un centro asistencial, la víctima murió, informaron fuentes de la Policía local a Subrayado.
