Murió el adolescente que fue rescatado del río Cuareim en Artigas: se había tirado al agua y desaparecido

Foto: Presidencia, archivo. Río Cuareim, Artigas.

Un adolescente de 14 años murió en un centro asistencial luego de que fuera rescatado en el río Cuareim. Este lunes había ido a pescar con su padre y hermanos, se tiró al agua y desapareció de la vista de sus familiares.

La desaparición del menor fue reportada a las autoridades a las siete de la tarde. A partir de allí se inició un operativo de búsqueda en la zona de la Estiba.

La Policía ubicó al adolescente y lo rescató, en un trabajo conjunto con Bomberos y la Dirección de Aviación. Si bien fue trasladado a un centro asistencial, la víctima murió, informaron fuentes de la Policía local a Subrayado.

Temas de la nota río Cuareim

adolescente

Artigas