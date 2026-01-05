RECIBÍ EL NEWSLETTER
FEMICIDIO EN SORIANO

Condenaron a 22 años y 6 meses de cárcel al hombre que asesinó a puñaladas a su pareja en la Navidad de 2024

El crimen ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre de 2024. La víctima tenía 47 años y fue encontrada sin vida en su cama, en su casa de inmediaciones de Camino Vertedero y ruta 2 en Mercedes, Soriano.

fiscalia-mercedes-soriano-policia.jpg

Un hombre de 61 años, que había sido imputado por el femicidio de su expareja ocurrido en diciembre de 2024 en la ciudad de Mercedes, fue condenado a 22 años y 6 meses de cárcel.

La víctima, de 47 años, fue encontrada sin vida por familiares en la mañana del 25 de diciembre de 2024 en su domicilio, ubicado en las inmediaciones de Camino Vertedero y ruta 2.

La noche anterior, la mujer celebró la Navidad junto a sus hijos y otros familiares en el mismo predio donde vivía. Sobre la 1:30 de la madrugada del 25, uno de sus hijos la acompañó hasta su vivienda tras notar que estaba cansada. Alrededor de las 10:30 de la mañana, el mismo hijo fue hasta la casa y la encontró en su cama, cubierta con una sábana y con signos de violencia en su cuerpo.

hombre aparecio maniatado y calcinado dentro de un carrito de hurgador tapado con una chapa
Hombre apareció maniatado y calcinado dentro de un carrito de hurgador tapado con una chapa

La investigación policial apuntó a la expareja de la víctima, con quien mantenía conflictos previos por una separación reciente y disputas patrimoniales. Familiares señalaron antecedentes de conductas posesivas y discusiones en los días previos al hecho.

El hombre fue detenido y ante la Policía confesó haber cometido el crimen tras una discusión con la mujer. Narró que utilizó un cuchillo para agredirla y que luego se deshizo del arma y otras evidencias.

El 27 de diciembre de 2024, la Justicia dispuso la formalización de la investigación contra el hombre por un delito de homicidio muy especialmente agravado por el femicidio y especialmente agravado por la premeditación. En principio, se estableció la prisión preventiva por 180 días.

El proceso continuó, y el 23 de diciembre de 2025 la Justicia dictó sentencia condenatoria, mediante juicio simplificado, por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio.

