Richard Eduardo Ramírez Machado

Condenaron a 20 años de prisión al coautor del homicidio de Thalía Tuvi, ocurrido en Playa Verde

Richard Eduardo Ramírez Machado, de 47 años, fue condenado por un delito de encubrimiento en calidad de autor en reiteración real, con un delito de homicidio especialmente agravado a título de dolo eventual en calidad de co-autor.

Richard Eduardo Ramírez Machado, de 47 años, fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio de Thalía Tuvi Viera, ocurrido el viernes 12 de setiembre en Playa Verde, departamento de Maldonado.

Ramírez Machado fue condenado por un delito de encubrimiento en calidad de autor en reiteración real, con un delito de homicidio especialmente agravado a título de dolo eventual en calidad de coautor. Además, de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso, dos delitos de rapiña especialmente agravados, un delito de receptación y un delito de porte de armas por reincidente, todos en régimen de reiteración real.

El caso

Homicidio en Cerro Norte: le dispararon a un hombre en la vía pública, lo trasladaron al hospital pero no sobrevivió

La víctima, de 26 años, estaba dentro de un auto en un estacionamiento de la playa y un hombre que se encontraba junto a ella dijo a la Policía que los autores fueron dos delincuentes en moto que le exigieron la billetera y le dispararon.

Tras ser herida, la víctima –de profesión enfermera– fue trasladada a un centro médico donde fue diagnosticada su muerte. En tanto, el hombre que la acompañaba, resultó ileso.

El crimen ocurrió en Rambla Costanera esquina Leonardo Olivera. Hasta allí concurrieron autoridades de la Jefatura de Maldonado, además de efectivos de la Policía Científica que hicieron pericias en la escena.

Posteriormente, se supo que los agresores eran José Carlos Machado González, de 32 años, alias El Pelón, y Richard Eduardo Ramírez Machado, de 47 años.

Ramírez Machado fue detenido en la mañana del lunes 15 de setiembre durante un operativo en Colonia Nicolich, Canelones. Contaba con antecedentes por abigeato, hurto y retiro de dispositivo electrónico.

