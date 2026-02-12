Preso por crímenes en dictadura denuncia que le desconectaron aparatos en CTI

Ricardo Medina, militar retirado octogenario que cumple prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura , denunció que fue víctima de un intento de homicidio mientras estaba internado en el CTI del Hospital Policial .

La denuncia fue realizada por su hija en la Seccional 13. Según el escrito al que accedió Subrayado, el domingo 8 de febrero Medina sufrió un accidente doméstico mientras realizaba una reparación en su vivienda durante una salida transitoria. El golpe le provocó varias lesiones y debió ser internado.

De acuerdo a la denuncia, el martes la hija lo visitó y él, estando consciente, le contó que personal del hospital le desconectó los equipos de soporte vital que miden la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, entre otros.

La mujer afirmó que hubo una discusión entre funcionarios porque algunos se negaban a brindarle atención médica por tratarse de un condenado por delitos cometidos durante la dictadura.

Siempre según la versión presentada, luego el personal volvió a conectar los aparatos, excepto el del suero y el de la presión arterial. Sostuvo además que un enfermero le dijo a su padre que estaban “planeando algo” en su contra, aunque aclaró que él no estaba de acuerdo y por eso reconectó los equipos.

Desde el Ministerio del Interior dijeron a Subrayado que Medina tuvo un avance en su estado de salud y salió de CTI, ahora está siendo atendido en sala. Afirmaron que no se le desconectó ningún aparato de soporte vital y que solo tenía conectado dispositivos para suero y presión arterial.

La denuncia fue presentada bajo el título de tentativa de homicidio contra Medina.