Ricardo Medina, militar retirado octogenario que cumple prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, denunció que fue víctima de un intento de homicidio mientras estaba internado en el CTI del Hospital Policial.
Preso por crímenes en dictadura denuncia que le desconectaron aparatos en CTI
Ricardo Medina, preso por crímenes de lesa humanidad, denunció que fue víctima de un intento de homicidio en el Hospital Policial.
La denuncia fue realizada por su hija en la Seccional 13. Según el escrito al que accedió Subrayado, el domingo 8 de febrero Medina sufrió un accidente doméstico mientras realizaba una reparación en su vivienda durante una salida transitoria. El golpe le provocó varias lesiones y debió ser internado.
De acuerdo a la denuncia, el martes la hija lo visitó y él, estando consciente, le contó que personal del hospital le desconectó los equipos de soporte vital que miden la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, entre otros.
Condenaron por privación de libertad y homicidio al cuarto adolescente detenido en megaoperativo del Marconi
La mujer afirmó que hubo una discusión entre funcionarios porque algunos se negaban a brindarle atención médica por tratarse de un condenado por delitos cometidos durante la dictadura.
Siempre según la versión presentada, luego el personal volvió a conectar los aparatos, excepto el del suero y el de la presión arterial. Sostuvo además que un enfermero le dijo a su padre que estaban “planeando algo” en su contra, aunque aclaró que él no estaba de acuerdo y por eso reconectó los equipos.
Desde el Ministerio del Interior dijeron a Subrayado que Medina tuvo un avance en su estado de salud y salió de CTI, ahora está siendo atendido en sala. Afirmaron que no se le desconectó ningún aparato de soporte vital y que solo tenía conectado dispositivos para suero y presión arterial.
La denuncia fue presentada bajo el título de tentativa de homicidio contra Medina.
Dejá tu comentario