O'HIGGINS Y AMAZONAS

Condenaron a 14 meses de libertad a prueba al delincuente detenido en arresto ciudadano en estación de Malvín

La Justicia dispuso la condena por dos delitos de hurto especialmente agravados, uno de ellos en grado de tentativa. La semana pasada había logrado robarse una botella de whisky del mismo minimercado, ubicado en rambla O'Higgins y Amazonas.

El rapiñero ingresó junto a otro delincuente pasadas las 21:30 horas al minimercado de la estación, ubicada en rambla O'Higgins y Amazonas, con la intención de robar. Pretendieron llevarse cuatro botellas de whisky, pero no contaron con la reacción del cajero, el guardia de seguridad y dos pisteros que estaban afuera.

Uno de los trabajadores contó a Subrayado que el mismo delincuente había estado la semana pasada y en esa ocasión logró robarse una botella de whisky. Volvió confiado, pero la reacción de los trabajadores determinaron su detención hasta la llegada de la Policía. Pese el forcejeo, el otro rapiñero pudo huir con dos botellas de whisky; otras dos se rompieron.

En menos de 30 segundos, un delincuente robó más de 20 celulares valorados en USD 12.000 en el Cordón

A pedido de la Fiscalía de Flagrancia de 1º turno, la jueza penal Blanca Rieiro dispuso la condena del delincuente por dos delitos de hurto especialmente agravados, uno de ellos en grado de tentativa, a 14 meses de prisión que se sustituirá por un régimen de libertad a prueba con medidas.

