Condenan a una mujer que se ganaba la confianza de adultos mayores para robarles en sus hogares

Una mujer de 34 años se ganaba la confianza de adultos mayores , ingresaba a sus hogares y les robaba en Paso Carrasco . Fue condenada.

La Jefatura de Policía de Canelones informó que en uno de los casos, que ocurrió el 10 de febrero, condenada se presentó “en el domicilio de una mujer de 81 años solicitando un vaso de agua. Aprovechando el descuido de la víctima cuando esta se dirigió a la cocina, le sustrajo un monedero, documentos y el teléfono celular. Cámaras de seguridad del domicilio captaron la maniobra, permitiendo su plena identificación”.