PASO CARRASCO

Condenan a una mujer que se ganaba la confianza de adultos mayores para robarles en sus hogares

La condena es a 24 meses de prisión por reiterados hurtos y una estafa. Ocurrió en Paso Carrasco.

La Jefatura de Policía de Canelones informó que en uno de los casos, que ocurrió el 10 de febrero, condenada se presentó “en el domicilio de una mujer de 81 años solicitando un vaso de agua. Aprovechando el descuido de la víctima cuando esta se dirigió a la cocina, le sustrajo un monedero, documentos y el teléfono celular. Cámaras de seguridad del domicilio captaron la maniobra, permitiendo su plena identificación”.

Fue condenada a 24 meses de prisión por varios hurtos y una estafa.

