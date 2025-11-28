Caluroso, con elevadas sensaciones térmicas y tiempo inestable que deriva en lluvias y tormentas

Nubel Cisneros prevé tiempo caluroso e inestable este viernes, lo que deriva en lluvias y tormentas el fin de semana.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta cálida, con mucha nubosidad en la sobre la franja costera manteniendo inestable la zona. En la tarde se mantienen condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas y gradual aumento de nubosidad, inestabilizándose hacia el final de la jornada las zonas litoral y norte.

El sábado se presentarán inestables las zonas litoral y norte con algunas lluvias aisladas. La tarde continuará cálida a calurosa con mucha nubosidad inestabilizándose en la noche el resto del país.

El domingo se espera una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y tormentas aisladas. En la tarde se mantendrán condiciones inestables con persistencia de lluvias y lloviznas aisladas con periodos de mejoras parciales. Viernes 28 Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º Zona Sur: máxima 36º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º Sábado 29 Zona Norte: máxima 32º y mínima 16º Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º Domingo 30 Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º Zona Sur: máxima 22º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 17º