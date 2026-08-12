RECIBÍ EL NEWSLETTER
CIUDAD DEL PLATA

Condenado un hombre que reclutaba a mujeres como domésticas, las retenía y obligaba a entrar droga a la cárcel

Las trasladaba desde Montevideo a Ciudad del Plata en San José. De ahí, las llevaba en auto hasta el ex-Comcar, donde las hacía ingresar sustancias estupefacientes para reclusos.

ciudad-del-plata-cartel.jpg

Un hombre fue condenado por reclutar a varias mujeres con la excusa de realizar servicios domésticos en una casa de Ciudad del Plata en San José, pero eran obligadas a ingresar drogas a la cárcel de Santiago Vázquez, ex-Comcar.

El individuo y su pareja conformaron una organización que reclutaba a mujeres en Montevideo y las trasladaba y alojaba en Ciudad del Plata como empleadas para realizar servicios domésticos, pero una vez en el lugar les comunicaban que en realidad iban a ingresar drogas a reclusos de la Unidad Nº4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y no les daban la posibilidad de poder salir del lugar.

En un proceso abreviado, el hombre fue condenado por los delitos de asociación para delinquir, suministro de sustancias estupefacientes y trata de personas a 5 años y 4 meses de prisión. La condena fue obtenida por la Fiscalía de Libertad de 1º turno el 26 de junio e informada este miércoles por la Fiscalía General de la Nación.

buscan a joven requerido por el homicidio de un hombre hallado muerto con un disparo junto a un contenedor
Seguí leyendo

Buscan a joven requerido por el homicidio de un hombre hallado muerto con un disparo junto a un contenedor

Las mujeres y las drogas eran trasladadas de la casa a la cárcel en un auto que fue decomisado y está a disposición de la Junta Nacional de Drogas (JND).

Lo más visto

Tercer ataque dirigido a Kevin Morotto: estaba recibiendo atención en el Maciel cuando ocurrió la balacera
CIUDAD VIEJA

Tercer ataque dirigido a Kevin Morotto: estaba recibiendo atención en el Maciel cuando ocurrió la balacera
POR CARTA

Erwin "Coco" Parentini amenazó de muerte al ministro Carlos Negro y a la directora del INR, Ana Juanche
EN ROCHA

Una beneficiaria de Uruguay Impulsa denuncia usurpación de identidad y el descuento de una pensión alimenticia
montevideo

Armada confirma que la mujer encontrada muerta en Malvín era la enfermera buscada
NUBEL CISNEROS

Comienzan las lluvias este miércoles y se extienden hasta el viernes por lo menos

Te puede interesar

Erwin Coco Parentini. video
medidas más rigurosas

"Coco" Parentini será sancionado por el INR tras las amenazas al ministro Negro y la directora Juanche
Kevin Morotto tiene cuatro antecedentes penales y 24 indagatorias policiales. video
morotto, inmortal

Objetivo del tiroteo en Ciudad Vieja fue Kevin Morotto, delincuente al que ya intentaron matar tres veces en menos de un año
Gabriel Oddone en Lideco.  video
MINISTRO DE ECONOMÍA

Gabriel Oddone: "Por cada adulto mayor pobre tenemos 9 o 10 niños pobres, es una bomba de tiempo"

Dejá tu comentario