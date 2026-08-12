Condenado un hombre que reclutaba a mujeres como domésticas, las retenía y obligaba a entrar droga a la cárcel

Un hombre fue condenado por reclutar a varias mujeres con la excusa de realizar servicios domésticos en una casa de Ciudad del Plata en San José, pero eran obligadas a ingresar drogas a la cárcel de Santiago Vázquez, ex-Comcar.

El individuo y su pareja conformaron una organización que reclutaba a mujeres en Montevideo y las trasladaba y alojaba en Ciudad del Plata como empleadas para realizar servicios domésticos, pero una vez en el lugar les comunicaban que en realidad iban a ingresar drogas a reclusos de la Unidad Nº4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y no les daban la posibilidad de poder salir del lugar.

En un proceso abreviado, el hombre fue condenado por los delitos de asociación para delinquir, suministro de sustancias estupefacientes y trata de personas a 5 años y 4 meses de prisión. La condena fue obtenida por la Fiscalía de Libertad de 1º turno el 26 de junio e informada este miércoles por la Fiscalía General de la Nación.

Las mujeres y las drogas eran trasladadas de la casa a la cárcel en un auto que fue decomisado y está a disposición de la Junta Nacional de Drogas (JND).